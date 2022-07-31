Boston Celtics 'teki 13 sezonluk kariyeri boyunca, 21.620 ribaunt ile oynayan Russell, bu alanda tüm zamanların en yüksek ikinci rekorunun sahibi konumunda.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › NBA'in ilk siyahi başantrenörü Russell, hayatını kaybetti - Son Dakika

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