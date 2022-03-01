Amiraller iki maçta sayı vermeden lider - Son Dakika
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Amiraller iki maçta sayı vermeden lider

01.03.2022 10:09
Amiraller iki maçta sayı vermeden lider

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Yaşar Üniversitesi Amerikan Futbol takımı "Amiraller" Ünilig'teki ikinci maçında da galip geldi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Yaşar Üniversitesi Amerikan Futbol takımı "Amiraller" Ünilig'teki ikinci maçında da galip geldi. Amiraller, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi takımını 48-0 ile geçerek ilk iki maçını sayı vermeden toplam 69 sayı alarak kazanıp liderliği sürdürdü.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilig Korumalı Futbol 1. Lig C Grubu'nda mücadele eden ve sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Yaşar Üniversitesi takımı, sezonunun ikinci maçında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi takımıyla karşılaştı. Geçtiğimiz hafta sonu Bandırma Edincik sahasındaki maçta, Amiraller ilk devreyi 7-0 önde kapatırken mücadeleden de 48-0 galip ayrıldı. Antrenörler Bora İnan ve Eren Nazlı, birçok yeni oyuncuyla başladıkları sezonda büyük mücadele örneği gösterdikleri ikinci maçtan da sayı vermeden galip ayrılmanın sevincini yaşadıklarını belirterek sezon sonunda şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek istediklerini söyledi.

Yaşar Üniversitesi takımı, Ünilig Korumalı Futbol 1. Ligi C Grubu'nda Ege Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi takımları ile mücadele ediyor. Altı grupta 28 üniversitenin katılımıyla yapılacak müsabakalar sonucunda, başarılı olan takımlar, Süper Lig'e yükselecek. Amiraller, bir sonraki karşılaşmada deplasmanda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ekibi ile karşılaşacak. - İZMİR

Amiraller iki maçta sayı vermeden lider
Amiraller iki maçta sayı vermeden lider

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Yaşar Üniversitesi, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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