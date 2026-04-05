Ampute Futbol Antrenörü Kalp Krizi Geçirdi

05.04.2026 15:50
Mustafa Bebe, Sakarya'da ampute futbol maçı sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Sakarya'da oynanan Ampute Futbol Süper Ligi karşılaşması sırasında kalp krizi geçiren DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Bebe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi 17. hafta karşılaşmasında Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Spor Kulübünü Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde ağırladı.

1-1 eşitlikle devam eden müsabakanın 17. dakikasında mola verildiği esnada hakemlere su ikram eden konuk takımın antrenörü Mustafa Bebe, bir anda yere yığıldı.

Bebe'ye ilk müdahale sahadaki hakemler tarafından yapıldı. Kalp masajı uygulanan Bebe, kısa süreliğine kendine geldi ancak ardından yeniden fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bebe, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebe'nin vefatının ardından karşılaşma hakem kararıyla tatil edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Sakarya, Enerji, Futbol, Spor, Son Dakika

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı

10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
İstanbul’un göbeğinde dehşet: 100 milyonluk araçları benzin döküp yaktılar
İstanbul'un göbeğinde dehşet: 100 milyonluk araçları benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
