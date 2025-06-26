Ampute Futbol Milli Takımı Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ampute Futbol Milli Takımı Çalışmalara Devam Ediyor

Ampute Futbol Milli Takımı Çalışmalara Devam Ediyor
26.06.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya'daki turnuva öncesi Kırşehir'de kampa giren takım, genç ve tecrübeli oyuncularla başarı peşinde.

Ampute Futbol Milli Takımı, genç ve tecrübeli futbolcularla yeni başarılar kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Polonya'da düzenlenecek özel turnuva öncesinde Kırşehir'de kampa giren Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir Ahi Stadı Tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, AA muhabirine, genç ve tecrübeli oyuncuların kaynaşması için Polonya'daki turnuvanın önemli olduğunu söyledi.

Eylülde Trabzon'da düzenlenecek 2025 Uluslar Ligi Şampiyonası ve 2026'da Kosta Rika'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na iyi şekilde gitmek istediklerini dile getiren Temiz, sporda şampiyon olmanın zor ama şampiyon kalabilmenin daha zor olduğunu ifade etti.

Ay-yıldızlı takımın kadro yapısına değinen Temiz, "Yeni jenerasyondaki gençlerimiz burada devam edebilecek düzeyde. Oyuncu rezervimizde tespit ettiğimiz 64 oyuncumuz, daha önceki dönemlerde genç milli takım adına kamp yaptığımız gençlerimiz var. Bu arkadaşlarımız da yerlerini kaptırmamak adına daha çok çalışmaları gerektiğinin bilincindeler." dedi.

Takımda 17 ile 33 yaş arasında oyuncuların olduğunu anlatan Temiz, şöyle konuştu:

"33 yaşındaki arkadaşlarımızın performansı gerçekten çok iyi. 27-28 yaşlarında Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş oyuncular. 2000 yılı üstü ile 2009 doğumlu çok üst düzey oyuncularımız var. Bunların yerini doldurabilecek yine oyuncularımız mevcut. Buna rağmen çok iyi performans gösteriyorlar. Ağabeyleriyle başa baş, omuz omuza mücadele edebiliyorlar. Onun için bize gelecek adına ümit veriyor. Gençlerimiz, tecrübeli oyuncular ve ağabeyleriyle yeni şampiyonluklar bekliyor. 2026 Dünya Kupası'nda yeniden şampiyon olup bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na daha hazır gitmek ve tekrar şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklar."

Hamza Yusuf: "En büyük hayalimiz tekrar Dünya Kupasını kazanmak"

Genç oyunculardan Hamza Yusuf Ersen da milli takımın şu an zirvede olduğunu belirterek, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunduğunu hatırlattı.

Milli takımda kalıcı olmak için çalışacağını anlatan Hamza Yusuf, "Uluslar A Ligi ve Dünya Kupası kadrosunda olup şampiyonluklar elde etmek istiyorum. Burada çok fazla tecrübeli ağabeylerimiz var. Öğrenebildiğimiz kadar onların tecrübelerini almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Milli futbolcu Halil İbrahim Esen ise en önemli hedeflerinin Dünya Kupası'nda yeniden şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Takımdaki tecrübeli oyunculardan yeni şeyler öğrendiklerini dile getiren Halil İbrahim, "Güçlü bir kadromuz var. Ağabeylerimiz ve benim gibi gençler var. O yapılanmayı iyi değerlendirip bu bayrağı daha da zirveye taşımak istiyoruz. Balkan Şampiyonası ve daha önce de hazırlık turnuvalarına katılmıştım. En büyük hayalimiz tekrar Dünya Kupası'nı kazanmak. İnşallah kupayı Türkiye'ye getiririz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İsmail Temiz, Uluslar Ligi, Milli Takım, Turnuva, Polonya, Futbol, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Futbol Milli Takımı Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
İzmir’de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar “Hastalık saçıyor“ diyerek isyan etti İzmir'de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar "Hastalık saçıyor" diyerek isyan etti
Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara’ya Premier Lig’den sürpriz talip Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
Katliam gibi kaza: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı
Plajda şıklık yarışı Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu
Okan Buruk’u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe’nin eski hocasını göreve getiriyor Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Trump: Fordo tamamen yok edildi Trump: Fordo tamamen yok edildi

13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket
12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Gazze ve F-35 konularını görüştük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Gazze ve F-35 konularını görüştük
12:46
İran’da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede
İran'da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede?
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
18:56
Beşiktaş transferde gaza bastı 6 isme birden transfer teklifi
Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:33
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
18:02
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti İşte nedeni
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni
17:55
Suudi Arabistan’dan En Nesyri için rekor teklif
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif
17:43
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 13:31:11. #7.11#
SON DAKİKA: Ampute Futbol Milli Takımı Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.