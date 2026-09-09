Ampute Futbol Milli Takımı dünya kupası için güç depoluyor - Son Dakika
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Ampute Futbol Milli Takımı dünya kupası için güç depoluyor

Ampute Futbol Milli Takımı dünya kupası için güç depoluyor
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- Teknik direktör İsmail Temiz: "Son dünya şampiyonuyuz, favori takımız. Dolayısıyla favori gidip yeniden dünya şampiyonu olup, ülkemize mutluluk, gurur yaşatmak istiyoruz" "Arkadaşlarımızın azmiyle, çalışmasıyla, hırsıyla bu kupayı da kazanarak yeniden ülkemize şampiyonluk getirmek istiyoruz"

Son dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın hazırlıklarını Erciyes Dağı'ndaki yüksek irtifa kamp merkezinde sürdürüyor.

Futbolda 2017, 2021 ve 2024 yıllarında Avrupa, 2022'de dünya, 2024'te ise Balkan şampiyonu olan milliler, 13-22 Kasım 2026'da Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenecek dünya kupası öncesinde Erciyes'te güç depoluyor.

Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi'nde 18 Eylül'e kadar çalışacak milli takım, 27 Eylül'de yeniden toplanarak 7 Ekim'e kadar tekrar kampa girecek.

Ay-yıldızlılar, Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve Samsun'daki kamplarla dünya kupası hazırlıklarına devam edecek.

"Son şampiyon"

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, AA muhabirine, son şampiyon olarak dünya kupasına gidecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

Hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Temiz, "Takımımız gayet iyi, neşemiz yerinde. İstekle hırsla hazırlanıyoruz. Son dünya şampiyonuyuz, favori takımız. Yeniden dünya şampiyonu olup ülkemize mutluluk, gurur yaşatmak istiyoruz." dedi.

Dünyada ampute futbol denince akla ilk olarak Türkiye'nin geldiğini aktaran Temiz, şöyle devam etti:

"Son 20 yıldır yapılan çalışmalarla dünya şampiyonluğunu getirdik ve bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Arkadaşlarımızın azmiyle, çalışmasıyla, hırsıyla bu kupayı da kazanarak yeniden ülkemize şampiyonluk getirmek istiyoruz. Gruplar henüz belli olmadı ama seri başıyız. Kimin olduğu önemli değil. Polonya, Gana, Angola, Brezilya ve İngiltere gibi güçlü rakiplerle oynayacağız. Burada final çok önemli olacak. Finale çıkacağız, finalde de koparıp alırız Allah'ın izniyle. Türk insanının olduğu yerde başarının olması gerekiyor. Türk insanının yarıştığı yerde de Türk bayrağının göndere çekilmesi gerekiyor. Bunun bilincindeyiz ve bunu hissediyoruz. Doğal olarak da ona yönelik çalışmalarımız var. Allah'ın izniyle o birlikteliği yeniden yaşayacağız."

"Çünkü çalışıyoruz"

Ampute futbolda Türkiye'nin her geçen gün iyiye gittiğine değinen Temiz, "Elit sporcu seviyesine çıkan oyuncularımız ülkelerini temsil etme fırsatı buluyor. Geleceğimiz çok iyi çünkü çalışıyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyon ve yerel yönetimlerin destekleriyle daha iyi yerlere geleceklerini anlatan Temiz, kamp merkezine dair de AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a sağladıkları imkanlar için teşekkür etti.

Kaynak: AA

İsmail Temiz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Futbol Milli Takımı dünya kupası için güç depoluyor - Son Dakika

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