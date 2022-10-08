Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nı kaldırmak için sahaya çıkacak - Son Dakika
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Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nı kaldırmak için sahaya çıkacak

08.10.2022 10:56
Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nı kaldırmak için sahaya çıkacak

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finalinde yarın Angola ile karşılaşacak.

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finalinde yarın Angola ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak final maçı saat 20.00'de başlayacak. Sporseverler maçın biletlerini passo.com.tr'den ücretsiz olarak temin edebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, seyircisi önünde Dünya Kupası'nı kaldırmak istiyor.

İlk kez 2017'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan ay-yıldızlılar, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etti. Ampute Futbol Milli Takımı, 2018'de Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıktı ancak penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenildi.

Türkiye ile Angola arasında yarın oynanacak Dünya Kupası finali, bu maçın rövanşı niteliği taşıyacak.

Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak, tarihi bir başarı gösterdi.

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Kaynak: AA

Angola, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nı kaldırmak için sahaya çıkacak - Son Dakika

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