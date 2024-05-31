Ampute Futbol Milli Takımı'na İsrail maçı için prim desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ampute Futbol Milli Takımı'na İsrail maçı için prim desteği

Fransa'da düzenlenecek Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, İsrail karşılaşması için bir iş insanından prim desteği aldı. Milli takımın maneviyatının yüksek olduğunu belirten Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alparslan Erkoç, İsrail galibiyetini ve Avrupa şampiyonluğunu millete yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

31.05.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da düzenlenecek Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'na mücadele edecek olan millilere, grupta oynayacağı İsrail karşılaşması için bir iş insanından prim desteği geldi.

Ampute Futbol Milli Takımı, 1-8 Haziran 2024 tarihleri arasında Fransa'nın Haute-Savoie kentinde oynanacak Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'na 2 Haziran'da İsrail maçı ile başlayacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alparslan Erkoç, turnuva öncesinde yaptığı açıklamada, "Milli takımımızda gazi bir hocamız ve birkaç sporcumuz var. O yüzden maneviyatı yüksek bir takımız. Rakip de İsrail olunca kahraman milletimizin ilgi ve alakası özellikle bu maça çok fazla. Milli takımımıza, yurt dışında da futbol kulübü olan Türk bir iş insanından da prim desteği geldi. Milletimize, İsrail galibiyetini de Avrupa şampiyonluğunu da yaşatmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye, Fransa, İsrail, Futbol, Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Futbol Milli Takımı'na İsrail maçı için prim desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
10:02 Genç kadın eski sevgili kurbanı oldu KADES’ten yardım istedi, kapıya gelen polisi “Yanlışlık oldu“ diyerek gönderdi Genç kadın eski sevgili kurbanı oldu! KADES'ten yardım istedi, kapıya gelen polisi "Yanlışlık oldu" diyerek gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:21:04. #1.13#
SON DAKİKA: Ampute Futbol Milli Takımı'na İsrail maçı için prim desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement