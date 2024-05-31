Ampute Futbol Milli Takımı'na İsrail maçı için prim desteği

Spor

Fransa'da düzenlenecek Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'na mücadele edecek olan millilere, grupta oynayacağı İsrail karşılaşması için bir iş insanından prim desteği geldi.

Ampute Futbol Milli Takımı, 1-8 Haziran 2024 tarihleri arasında Fransa'nın Haute-Savoie kentinde oynanacak Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'na 2 Haziran'da İsrail maçı ile başlayacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alparslan Erkoç, turnuva öncesinde yaptığı açıklamada, "Milli takımımızda gazi bir hocamız ve birkaç sporcumuz var. O yüzden maneviyatı yüksek bir takımız. Rakip de İsrail olunca kahraman milletimizin ilgi ve alakası özellikle bu maça çok fazla. Milli takımımıza, yurt dışında da futbol kulübü olan Türk bir iş insanından da prim desteği geldi. Milletimize, İsrail galibiyetini de Avrupa şampiyonluğunu da yaşatmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi. - İSTANBUL