Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya kupası zaferi (2) - Son Dakika
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Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya kupası zaferi (2)

09.10.2022 23:02

Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Futbol Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Futbol Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Uztürk, Nef Stadı'nda yapılan ve ay yıldızlı ekibin 4-1 kazanarak tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştığı maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ampute futbolunda dünyada söz sahibi olduğunu belirten Uztürk, "Bir Türk vatandaşı olarak çok mutluyum. İki Avrupa şampiyonluğu, bir dünya ikinciliği ve sonuçta dünya şampiyonluğu da geldi. Bundan sonra ampute futbolun kimlerden sorulacağı belli oldu. Dünya Federasyonu Başkanı olarak da bundan mutluluk duyuyorum. İnşallah bu başarılar artarak devam eder. Seyirciye, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF), bu işe gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Milletimize armağan olsun." diye konuştu.

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ise "Tam 16 yıl tek tek işlenerek gelen bir ampute futbolu var. 2016'da engelli futbolunun TFF ile yollarının kesişmesiyle dünya ikincilikleri ve üçüncülükleri, iki Avrupa şampiyonluğu geldi. Bugün de TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin önderliğinde Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandık. TFF, finansal desteğinin yanı sıra sponsorluk, iletişim, Riva kampları ve sevgisini vermiştir. Ampute Futbol Milli Takımı'mızı ve ülkemizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya kupası zaferi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya kupası zaferi (2) - Son Dakika
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