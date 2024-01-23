Ampute Futbol Milli Takımı Yalova\'da kampı tamamladı

Ampute Futbol Milli Takımı'nın, Fransa'da gerçekleştirilecek olan Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde Yalova'da yaptığı kamp sona erdi.

Yalova'nın Termal ilçesinde 1326 Akköy Spor Kulübü Tesisleri'nde 8 günlük süren bir kamp süreci geçiren Ampute Futbol Milli Takımı, Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası öncesi kentteki hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Temiz, kamp süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yalova'da havalar çok güzeldi. Bugün biraz soğuk ama çok güzel geçti. Hem devre arası kamp olması hasebiyle hem de aramıza genç yeni arkadaşlar aldık. Onların durumlarını görme açısından çok iyi oldu. Kamp süreci verimli oldu. Genç arkadaşlarımızın çok katkı sağlayacağı benziyor bundan sonraki süreçte milli takımımıza. Dolayısıyla hem kaynaşma açısından hem de genişletilmiş milli takım kampı olması hasebiyle çok verimli olduğunu düşünüyorum" dedi.

30 sporcuyla kamp yaptıklarını ve bundan sonraki süreçte bu sayıyı 20'lere düşüreceklerini anlatan Temiz, "Eleme yapacağız ama bu elemeyi yapmakta gerçekten çok zorlanacağız. Hepsi birbirinden iyi sporcu kardeşlerimiz. Bundan sonraki kamp sürecimizde İstanbul'da, Türkiye Futbol Federasyonu'nun tesislerinde Riva'da olacak. İki tane kampımız orada olacak. Sonrasında da bir kampımız farklı bir bölgede olacak ama nerede olacağı belli değil" ifadesini kullandı.

31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında Fransa'da oynanacak Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye'yi zorlu rakipler beklediğini kaydeden İsmail Temiz, "İngiltere, Polonya, İspanya ve Rusya gibi takımlar gerçekten zorlu rakiplerimiz. İrlanda keza öyle ama bizi zorlasalar da şampiyon gidip, şampiyon dönmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Önemli bir şampiyonaya hazırlandıklarının altını çizen milli futbolcu Barış Telli ise, "Hem Avrupa hem dünya şampiyonu olan bir ekip. Şimdi tekrardan bir Avrupa şampiyonasına yeni bir teknik ekiple birlikte hazırlanıyoruz. Bu bizim için daha kıymetli. Yeni bir kan geldi ekibe. Jenerasyonumuz iyi, güçlü bir ekibiz zaten. Bir haftadır kamptayız. Bir hafta sonrada bizim liglerimiz başlıyor. Ampute Futbol Süper Ligi'miz başlıyor. Liglerimiz 24 Mart'ta bittikten sonra tekrardan hocalarımız bizi kampa alıp, şampiyonaya güçlü bir şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

Avrupa şampiyonasında güçlü rakiplerle karşılaşacaklarını da dile getiren Telli, "Biz ne kadar güçlü bir ekip olsak da Avrupa takımları Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika hepsi birbirinden zor ama biz de kolay lokma değiliz. Biz de bütün maçları alıp, nasip olursa da kupayla taçlandırmak istiyoruz" dedi. - YALOVA