Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Etimesgut Belediyespor, Ankara'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Etimesgut Belediyespor, Ankara'da coşkuyla karşılandı

25.05.2022 23:53

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanan Etimesgut Belediyespor takımı, Ankara'ya geldi.

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanan Etimesgut Belediyespor takımı, Ankara'ya geldi.

Sporcular, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Karşılama törenine sporcuların ailelerinin yanı sıra, taraftarlar ve diğer ilgililer katıldı.

Etimesgut Belediye Başkan Yarımcısı ve kulüp başkanı Alaattin Sonat, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı'mızın ülkemize yaşattığı bu gurur nedeniyle tüm futbolcularımızı kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Takımımıza maddi manevi destek sağlayan Etimesgut Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel'e şükranlarımızı sunuyorum. Bizlere her alanda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımızı sunuyorum."

Kulübün yardımcı antrenörü Umut Can Günay da şampiyon unvanıyla Ankara'ya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Başarılı olmaları için dua eden, destek veren herkese teşekkür eden Günay, "Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Etimesgut Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel'e ayrıca teşekkür ediyorum. Etimesgut Belediyespor bünyesinde inşallah daha çok zaferler kazanacağız. Bu şampiyonluk tüm Türkiye'ye armağan olsun." şeklinde konuştu.

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Etimesgut Belediyespor, Ankara'da coşkuyla karşılandı
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Etimesgut Belediyespor, Ankara'da coşkuyla karşılandı
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Etimesgut Belediyespor, Ankara'da coşkuyla karşılandı
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Etimesgut Belediyespor, Ankara'da coşkuyla karşılandı

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Kaynak: AA

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