Ampute Futbol Takımı'ndan Kano Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ampute Futbol Takımı'ndan Kano Keyfi

Ampute Futbol Takımı\'ndan Kano Keyfi
16.07.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye A Milli Ampute Futbol Takımı, Bafra'da moral etkinliği kapsamında kano çekti.

Dünya kupası hazırlıklarını sürdüren Türkiye A Milli Ampute Futbol Takımı, kamp programı kapsamında moral ve motivasyon etkinliği için Samsun'un Bafra ilçesindeki kano tesisinde kürek çekti.

Bafra Batık Minare mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte milli sporcular, yoğun antrenman temposuna kısa bir ara vererek doğayla iç içe kano yaptı. Profesyonel ekip eşliğinde düzenlenen organizasyonda sporcuların neşeli anları renkli görüntüler oluşturdu.

Kano tesisi yetkilisi Volkan Karaman, 2026 dünya kupası öncesinde A Milli Ampute Futbol Takımı'nı ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Milli sporcularımız Batık Minare'nin eşsiz atmosferinde keyifli vakit geçirdi. Moral depoladıkları, bol kahkahalı ve unutulmaz bir gün yaşandı. Dünya kupasında kendilerine yürekten başarılar diliyoruz" dedi.

Milli sporcular ise Bafra Batık Minare'nin doğal güzelliğinden etkilendiklerini belirterek, kano deneyiminin kendileri için farklı ve eğlenceli bir etkinlik olduğunu ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Türkiye, Bafra, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Futbol Takımı'ndan Kano Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:39
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:50:40. #7.12#
SON DAKİKA: Ampute Futbol Takımı'ndan Kano Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.