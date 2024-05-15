Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'daki Şampiyona Öncesi Çorum'da Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'daki Şampiyona Öncesi Çorum'da Hazırlıklarını Sürdürüyor

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa\'daki Şampiyona Öncesi Çorum\'da Hazırlıklarını Sürdürüyor

2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Ampute Milli Futbol Takımı, Çorum'da kamp yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Temiz yönetiminde yapılan çalışmalarda, kuvvet ve devamlılık çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çalışmalara geçildiği belirtildi. Takımın yardımcı antrenörü Umut Can Günay, Çorum kampının önemini vurgulayarak, şampiyonaya favori olarak hazırlandıklarını ifade etti. Kaptan Rahmi Özcan ise Türkiye'nin ampute futbolda öncü konumda olduğunu belirterek, Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.

15.05.2024 11:40
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Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Ampute Milli Futbol Takımı, Çorum'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Kentteki bir otelde kampa giren ay-yıldızlılar, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz yönetiminde, Ahlatcı Çorum FK tesislerinde her gün idman yapıyor.

Kampın ilk bölümünde kuvvet ve devamlılık çalışmalarını tamamlayan ay-yıldızlılar, taktik ağırlıklı çalışmalara başladı.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Umut Can Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona öncesi 6 kamplı hazırlık süreci planladıklarını, 5. kamp için Çorum'da bulunduklarını söyledi.

En önemli kamplardan birinin Çorum'daki kamp olduğunu belirten Günay, "Çorum'un bizim açımızdan önemi, Fransa'da oynayacağımız şampiyonadaki yerle aynı rakımda. Bunun planlamasını yapmıştık. Bunun için bu ortam güzel. Gayet iyi hazırlanıyoruz." dedi.

Sporcuların moralinin yerinde olduğunu, şampiyonaya yoğun şekilde hazırlandıklarını dile getiren Günay, "Çok şükür bir sakatlığımız şu an bulunmamakta. Şampiyonaya hazırlanıyoruz. Zaten favori ülkeyiz, favori takımız. Dünyada ampute futbol bizden soruluyor. 2024 yılında inşallah 8 Haziran'da 85 milyonla beraber kupayı kaldırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Rahmi Özcan: "Gerçekten ülkemiz ampute futbolda öncü konumunda"

Ampute Milli Futbol Takımı'nda 20. yılını doldurmaya hazırlanan kaptan Rahmi Özcan ise 20 yıldır bütün şampiyonalarda yer aldığını, 2024 Avrupa Şampiyonası'nı da görmek istediğini vurguladı.

Ampute Milli Futbol Takımı olarak bu alanda dünyada söz sahibi olduklarını dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

"Dünyada ampute futbol bizden sorulur' diyoruz ve her zaman hedefimiz, çıtamız yüksek. İkinci kez organizasyonda Avrupa şampiyonu olduk. Üçüncü kez düzenleniyor. Üçüncü kez tekrar şampiyon olup bunların tesadüf olmadığını, gerçekten hak ederek şampiyon olduğumuzu göstermek istiyoruz."

Çorum'daki kampın yorucu geçtiğini anlatan Özcan, "Son kamptan bir kamp önceyiz şu an. Biraz yüklemeler var. Hocamızın nezaretinde çalışmalarımız güzel gidiyor. Bize bu desteği veren Çorum halkına, Çorum'daki devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Leblebiyi yiyip inşallah Avrupa Şampiyonası'nda gücümüzü oradan alıp şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ampute futbola önem verildiğini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Gerçekten ülkemiz ampute futbolda öncü konumunda. Tüm dünyada liglerin en iyi organize edildiği, en iyi milli takım şartlarının sağlandığı ülkeyiz. Bunun değerini, kıymetini büyüklerimiz sayesinde alıyoruz. Aynı desteği görmeye devam ettiğimiz sürece hem depremzedelerimizin, hem trafik kazası geçiren engelli kardeşlerimizin, hem de gazi abilerimizin aramızda bulunup topluma kazandırılmasına fayda sağlamaya devam etmek istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'daki Şampiyona Öncesi Çorum'da Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika

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