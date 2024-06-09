Ampute Milli Futbol Takımı İspanya'yı mağlup ederek şampiyon oldu - Son Dakika
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Spor

Ampute Milli Futbol Takımı İspanya'yı mağlup ederek şampiyon oldu

Ampute Milli Futbol Takımı, Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Teknik Direktör İsmail Temiz, bu zaferin Türk milletine armağan olduğunu belirtti.

09.06.2024 00:04
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Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, "Bu mutluluğu anlatabilmek için gerçekten yaşanması gerekiyor. Anlatılması zor, güç bir mutluluk. Her zaman mazlumların yanında olan Türk halkının da çok duası var. Onların da yüzünü güldürdüysek ne mutlu bize. Bu kupa Türk milletine armağan olsun" dedi.

Ampute Milli Futbol Takımı, Camille Fournier Stadı'nda oynanan Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu mücadelenin ardından Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz açıklamalarda bulundu. Mutlu olduklarını belirten Temiz, "Aslında söylenecek çok şey var. Bu mutluluğu anlatabilmek için gerçekten yaşanması gerekiyor. Anlatılması zor, güç bir mutluluk. Dolayısıyla bu kupada o kadar emeği olan var ki, işte bize destek olan Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Spor Bakanımız, bakan yardımcılarımız, genel müdürümüz ve hiçbir zaman yanımızdan eksik olmayan Alpaslan Başkanımız büyük destekleri oldu. Daha bitti mi, bitmedi tabii ki. Burada tüm sporcu kardeşlerimin ve teknik heyetimin emekleri hiç yadsınamaz. Gerçekten her şeyi yapanlar da onlar oldu. Ama arka planda görünmeyen kahramanlarımız var. Ailelerimiz, çocuklarımız. İki ay onlar bizi beklediler. Dolayısıyla onların da çok büyük emeği var. Yanında hiç geçmeyelim. Her zaman mazlumların yanında olan Türk halkının da çok duası var. Onların da yüzünü güldürdüysek ne mutlu bize. Bu kupa Türk milletine armağan olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı İspanya'yı mağlup ederek şampiyon oldu - Son Dakika

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