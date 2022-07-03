Son dakika haberi: Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Dünya Kupası'nı kazanacaklarına inanıyor

Avrupa Şampiyonası'nda üst üste iki kez şampiyonluğu elde eden Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularının, Türkiye'nin ev sahipliğinde organize edilecek Dünya Kupası'nı kazanacaklarına olan inançları tam.

2022 Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında Giresun'da kampa giren milli takım, çalışmalarını sürdürüyor.

Takım kaptanı ve kalecisi Bülent Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

İki kez üst üste Avrupa şampiyonu olduklarını anımsatan Çetin, "Müzemizde eksik olan tek kupa Dünya Kupası, hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Zor geçecek, zorlu rakipler var. Çok büyük bir organizasyon, 24 ülke var." dedi.

Çetin, Giresun kampından önce İstanbul ve İngiltere'de kamp yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İngiltere'de üç hazırlık maçımız vardı, üçünü de kazanıp ülkemize döndük. Bayram öncesi tekrar kampa girerek hazırlıklara başladık. 22 oyuncumuz var ve hepsi birbirinden yetenekli ve karakterli oyuncular. Ben takım arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum, ülkemizde şampiyonluk kupasını kaldıracağımıza inanıyorum."

Başarılı olmanın sırrının çalışmak olduğunun altını çizen Çetin, "Takım birlikteliği ve aile ortamı oluşmazsa zaten başarı gelmez. Burada da aile ortamının oluşması için Osman hocamızın çok büyük bir emeği var. Kendisi çalışmayı çok sevdiği için sporcu arkadaşlarımıza da çalışmayı her zaman aşılamış birisidir." diye konuştu.

"Takımdaki herkes çok yetenekli"

Defans oyuncusu Muhittin Kurt ise her zaman şampiyonada en iyi takım olmaları gerektiğini, Dünya Kupası'nda da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Şampiyonluğa inandıklarına dikkati çeken Kurt, "Takımdaki herkes çok yetenekli. Herkes birbirine güveniyor ve şampiyonluğu istiyoruz. 24 ülkenin hepsi iddialı, zorlayacak rakipler olacak ama üstesinden gelmeyi bileceğiz." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Umutcan Köse de turnuvaya en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.

"Tek eksik olan şey Dünya Kupası şampiyonluğu, bunun için çalışıyoruz." diyen Köse, "24 ülke arasında rekabet olacak ama en iyi şekilde rakiplerimizle mücadele edip şampiyon biz olacağız. Takım arkadaşlarımızın da görüşü bu yönde." şeklinde görüş belirtti.