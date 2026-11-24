Ampute milli futbolcu ve beden eğitimi öğretmeni Barış Telli, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) düzenlenen söyleşide öğretmen adaylarıyla bir araya geldi.

DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü tarafından öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik söyleşi programı düzenlendi.

Programa, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Acet, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Rektör Kızıltoprak, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktarmadığını, öğrencilerin hayallerini şekillendirdiğini ve cesaretlerini artırdığını belirten Kızıltoprak, öğretmenlerin öğrencilerin içindeki cevheri ortaya çıkardığını ifade etti.

Kızıltoprak, öğretmenlerin bireylerin karakterlerinin şekillenmesinde aile kadar önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, "Burada görev yapan öğretmenlerimizin öğrenciler nezdinde unutulmayan öğretmenler olmanızı temenni ediyorum. Öğretmenlerimizi fikren, bedenen ve ruhen yetiştirirken karakterlerine de şekil veren büyük ve aydın kişiler olarak görüyorum." dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek de tüm öğretmenlerin ve öğretmen adayı öğrencilerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Telli kariyerini paylaştı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Acet'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Barış Telli, yaşam öyküsünü ve spor kariyerini öğrencilerle paylaştı.

Telli ile yıllar öncesine dayanan bir tanışıklığının bulunduğunu belirten Acet, Telli'nin azmi ve gayretiyle örnek bir kişilik olduğunu söyledi.

Barış Telli de küçük yaşta futbol topunun peşinde koşarken geçirdiği trafik kazasında sağ bacağının alt kısmını kaybettiğini anlattı.

Yaşadığı zorluğa rağmen hayallerinden vazgeçmediğini belirten Telli, "Biz bir anda bu başarıya ulaşmadık, yılların çalışmasının emeği. 2005 yılında ampute futbola başladım. Ayağımı, futbol topu peşinde koşacağım diye arabanın altında kalarak kaybettim. Hiçbir zaman hayallerimden vazgeçmedim. Şu an hayallerimi gerçekleştirdiğim ve ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda Kızıltoprak, Telli'ye plaket takdim etti.