Ampute Milli Takım, Erciyes'te Meksika'daki Dünya Kupası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Ampute Milli Takım, Erciyes'te Meksika'daki Dünya Kupası'na hazırlanıyor

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Ampute Milli Takım, Erciyes\'te Meksika\'daki Dünya Kupası\'na hazırlanıyor
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Ampute Futbol Milli Takımı, 13-22 Kasım 2026'da Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıklarını Erciyes Dağı'ndaki yüksek irtifa kamp merkezinde sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Temiz, hedeflerinin yine şampiyonluk olduğunu belirterek Türk bayrağının zirvede olması gerektiğini söyledi.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, yine dünya şampiyonu olmak istediklerini belirterek, "Türk bayrağının dalgalandığı yerde o bayrak zirvede olmak zorunda diye düşünüyoruz" dedi.

2022 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı şampiyonlukla tamamlayan Ampute Futbol Milli Takım, 13-22 Kasım 2026 tarihlerinde Meksika'nın San Juan de los Lagos şehrinde düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıklarını, Erciyes Dağı'nda bulunan yüksek irtifa kamp merkezinde sürdürüyor.

Son günlerine geldikleri Erciyes kampını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendiren Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, kamp sürecinin çok iyi geçtiğini söyleyerek, "Çünkü bize sağlanan imkanlar iyi, personel güler yüzlü. Özellikle futbolcularımızın zeminden duyduğu mutluluk bizi mutlu etmekte. Gerçekten böyle bir zemin Türkiye'de zor bulunur, dünya standartlarının üzerine bir zeminde çalışıyoruz. Sporcularımız mutlu, azimle çalışıyor. Yoruluyorlar ama pes etmiyorlar. Zaten pes ettiklerinde işimiz bitmiş olur. Futbolun da en büyük özelliği pes etmemek, mücadele etmek, azim ve hırsla ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek. Bu anlamda da hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Yoruluyoruz ama yorulurken de keyif almasını biliyoruz" diye konuştu.

"Türk bayrağının dalgalandığı yerde o bayrak zirvede olmak zorunda"

Şampiyon olarak gidecekleri turnuvada hedeflerinin yine şampiyonluk olduğunun altını çizen Temiz, "Hedefimiz her zaman şampiyonluk. Türk bayrağının dalgalandığı yerde o bayrak zirvede olmak zorunda diye düşünüyoruz. Ülke ve millet adına bu yürek, bu azim, bu kararlılık bizde her zaman olmuştur. Evet rakiplerimiz zorlu, bunun bilincindeyiz. Özellikle Polonya, Angola, Gana, Brezilya gibi ülkeler bizim rakibimiz. Bu rakiplerimizi inşallah sırasıyla eleyip, tekrardan dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazırlık dönemi hakkında da bilgiler veren İsmail Temiz, "Bu ayın 26'sında tekrar Kayseri'de olacağız. 4 Ekim'de Kayseri'den ayrılıp Trabzon'da Mısır'la bir hazırlık maçımız olacak. Sonrasında Gaziantep'te bir kampımız olacak. Son kampımız da muhtemelen Kocaeli'de olacak ve oradan Meksika'ya gideceğiz" diye konuştu.

Temiz ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'a da kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA
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