Ampute Milli Takımı son 16'ya kaldı

Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda A Grubu'ndaki 2'nci maçında Liberya'yı 5-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçta, Ay-yıldızlıların gollerini 6, 25+1 ve 30'uncu dakikalarda Ömer Güleryüz, 36'ncı dakikada Muhammet Yeğen ve 45'inci dakikada Savaş Kaya kaydetti. Milliler, bu sonuçla A Grubu'nda puanını 6'ya yükseltti ve ilk iki sırayı garantileyerek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.Öte yandan, Dünya Kupası'nda ilk iki karşılaşmada gol yemeyen Ampute Futbol Milli Takımı, grubundaki son maçında yarın Riva'da saat 20.00'de Haiti ile karşı karşıya gelecek.