Ampute Milli Takımı son 16'ya kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ampute Milli Takımı son 16'ya kaldı

02.10.2022 22:19
Ampute Milli Takımı son 16'ya kaldı

Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda A Grubu'ndaki 2'nci maçında Liberya'yı 5-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda A Grubu'ndaki 2'nci maçında Liberya'yı 5-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçta, Ay-yıldızlıların gollerini 6, 25+1 ve 30'uncu dakikalarda Ömer Güleryüz, 36'ncı dakikada Muhammet Yeğen ve 45'inci dakikada Savaş Kaya kaydetti. Milliler, bu sonuçla A Grubu'nda puanını 6'ya yükseltti ve ilk iki sırayı garantileyerek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.Öte yandan, Dünya Kupası'nda ilk iki karşılaşmada gol yemeyen Ampute Futbol Milli Takımı, grubundaki son maçında yarın Riva'da saat 20.00'de Haiti ile karşı karşıya gelecek.


YORUMLAR
500
Monaco ligde farklı kazandı Monaco ligde farklı kazandı Ampute Futbol Dünya Kupası Ampute Futbol Dünya Kupası
Kaynak: DHA

Liberya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Milli Takımı son 16'ya kaldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:26 Oyuncu Merve Boluğur, düğün karelerini paylaşmaya devam ediyor!
00:20 CHP'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadan Cumhurbaşkanı adayı için yeni bir kriter daha geldi!
00:19 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden Rıdvan Dilmen'i çok şaşırtan detay: Uzun süredir görmemiştim
00:05 Gaziantep'te fahiş kira artışına tepki gösteren vatandaşlar eylem yaptı!
00:04 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vuran hareket! Valerien Ismael'in o hareketi maçın önüne geçti
23:56 Gündeme damga vuran seçim anket! HDP'deki yükseliş ve İYİ Parti'deki düşüş gözler önüne serildi
23:47 Valerien Ismael, derbi sonu Weghorst ile ne konuştu? Merak edilen soruyu canlı yayında cevapladı
23:16 İsveç'te yeni skandal! İran'a yönelik protestoda terör örgütü YPG/PKK paçavraları açıldı
23:14 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin değerlendirmesini yaptı: İki taraf için de iyi sonuç değil
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle panikleyen Yunanistan'dan halka çağrı: Tüm güçlerimizi alarma geçirdik, korkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 05:20:09. #1.11#
SON DAKİKA: Ampute Milli Takımı son 16'ya kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement