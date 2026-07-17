Ampute Takımı'ndan Samsun'da Dünya Kupası Hazırlıkları - Son Dakika
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Ampute Takımı'ndan Samsun'da Dünya Kupası Hazırlıkları

Ampute Takımı\'ndan Samsun\'da Dünya Kupası Hazırlıkları
17.07.2026 11:59
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A Milli Ampute Futbol Takımı, Samsun'da kamp yaparak hem antrenman hem de turistik gezi gerçekleştiriyor.

Türkiye A Milli Ampute Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarını Samsun'da sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Dünya Kupası hazırlıklarını Samsun'da sürdüren A Milli Ampute Futbol Takımı, kamp çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Delta Yaşam Kampı'nda konaklayan milliler, antrenman programına ara vererek Samsun'un doğal ve tarihi güzelliklerini Büyükşehir Belediyesi ile keşfetti.

Kamp programı kapsamında düzenlenen gezide milli takım hem moral depoladı hem de şehrin önemli turizm destinasyonlarını yakından tanıdı.

Samsun Tanıtım Merkezi'ni ziyaret eden milli takım, kentin öne çıkan destinasyonları, gastronomi değerleri ve alternatif turizm rotaları hakkında bilgi edindi.

Vezirköprü ilçesini ziyaret eden milli takım kafilesi, Şahinkaya Kanyonu'nu gezerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Bafra ilçesindeki Batık Minare'yi de ziyaret eden milli sporcular, doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı. Kano etkinliğine katılan ay yıldızlılar, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de yoğun kamp temposunun stresini atma imkanı buldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret eden A Milli Ampute Futbol Takımı, merkezde sunulan imkanları inceledi.

Kaynak: AA

Engelliler, Samsun, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Takımı'ndan Samsun'da Dünya Kupası Hazırlıkları - Son Dakika

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