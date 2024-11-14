Amrabat'tan Transfer Açıklamaları - Son Dakika
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Amrabat'tan Transfer Açıklamaları

Amrabat\'tan Transfer Açıklamaları

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe transfer sürecinde Acun Ilıcalı ve Mourinho etkisinden bahsetti.

14.11.2024 13:19
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Sofyan Amrabat'tan transfer süreci ile ilgili çok özel açıklamalar;

"2 ay boyunca transfer sürecinde konuştuğum Acun Bey harika birisi"

"Mourinho'ya hayır demek çok zor"

"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp"

Efe ALDEMİR/ - FENERBAHÇE'nin etkili isimlerinden Sofian Amrabat transfer süreci ile ilgili açıklamalar yaparken çok özel detaylardan bahsetti. Faslı oyuncu, "Seçimlerimi hep kalbimin sesini dinleyerek yaptım" diyerek Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı ve Mourinho etkisinden şu sözlerle bahsetti: "Transfer süreci uzun bir süreçti. Hemen hemen 2 ay boyunca Acun Bey'le iletişim halindeydik. Kendisi gerçekten harika birisi. Yaptığımız ilk görüşmede olumlu, güzel şeyler hissetmiştim. Bunu sanırım daha önce de belirtmiştim, çok büyük bir aileye dahil olacağım düşüncesi oluşmuştu bende. Beni Fenerbahçe ailesine istediğini söylemişti. Bir oyuncu için bu bence çok önemli. Seçimlerimi hep kalbimin sesini dinleyerek yaptım. Hissettiğim şeyler güzeldi. Aynı zamanda Mourinho ile de görüşmem oldu. Bunu daha önce de söylemiştim; eğer Mourinho sizi çağırıyorsa ki herkes onu gayet iyi tanıyor, o "The Special One". Ona hayır demek çok zor. En önemlisi Fenerbahçe'ydi elbette. Harika ve çok büyük bir kulüp Fenerbahçe. Bütün bu sebeplerden dolayı; Acun Bey'le yaptığım konuşmalar, hocamızla yaptığım konuşmalar ve taraftarlarımız… İsmim Fenerbahçe'yle anıldığı günden itibaren her gün taraftarlarımızdan binlerce mesaj aldım. Başka kulüplerden aldığım teklifler de vardı ama aldığım karar hızlı ve netti, bu büyük camiada oynamayı istedim ve yaptığım seçimden ve burada olmaktan dolayı mutluyum çok şükür. "

Kaynak: DHA

Sofyan Amrabat, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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