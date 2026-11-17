Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) düzenlediği 2025 Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerine verildi.

Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını yapan TMOK Başkan Vekili Bilge Donuk, "Fair play'in hatırlanması ve kutlanması için bir aradayız. TMOK Fair Play Komisyonu, sporda dürüstlük, etik, saygı, hoşgörü ve fair play felsefesini yaygınlaştırmak için 1981'de kurulmuştur. Bugün komisyonun 45. yılını kutlamış oluyoruz. 25 yıl bu komisyona hizmet ettim. Bu süreçte aramızdan ayrılan kıymetli isimleri burada yad etmek isterim. Fair play kelimesinin sevgi, dürüstlük, adil oyun, kardeşlik gibi birçok karşılığı vardır. Fair play, insanın nefs-i emmare denilen içindeki şeytanı yenmesidir. Fair Play Komisyonu, iyiye, doğruya, güzele doğru çalışmalarını sürdürmekte ve yaygınlaştırmak için çalışmalarına devam etmektedir. Fair play'i bir erdem ve yaşam biçimi olarak benimseyen kişi ve kurumları burada onurlandırıyoruz. Sergiledikleri fedakarlıklarla hepimize ilham veren ödül sahiplerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fair Play Komisyon Başkanı Remzi Yılmaz ise komisyonun çalışması ve adayların tespit edildiği süreçle ilgili olarak katılımcıları bilgilendirdi.

Törende, Fair Play Komisyonu Onursal Başkanı Erdoğan Arıpınar'ın da video mesajı yayımlandı. Arıpınar, mesajında "Fair play, bir eğitimdir. Fair play, geleceğe bakmaktır. Kazananların hikayesinde yapmacık bir şey yoktur." dedi.

Konuşmaların ardından 2025 Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerine verildi.

Anadolu Ajansına ödül

Anadolu Ajansı (AA) Spor Servisi, tanıtım dalında büyük ödüle layık görüldü.

AA Spor Servisi, fair play tanıtımına gösterdiği duyarlılık ve bu konudaki haberlerinden dolayı büyük ödülün sahibi oldu.

AA Spor Haberleri Direktörü Kaan Elbir, ödülünü TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan'dan aldı.

Elbir, yaptığı konuşmada, "Bize bu ödülü layık gördüğü için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı olarak fair play ruhunun sporda yaygınlaşması için haberlerimizde buna yer vermeye devam edeceğiz. Bu ödülü çalışma arkadaşlarım ve onların emekleri adına alıyorum." dedi.

Mert Günok'a şeref diploması

Fenerbahçe kalecisi Mert Günok, şeref diplomasının sahibi oldu.

Tecrübeli kaleci, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların futbolcuları tribüne çağırması sonrasında karşılaşmadan bir önceki gün Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenleri hatırlatarak kutlama yapılmasına izin vermemişti.

Ödül töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mert Günok, "Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir acı olaydan sonra o günkü hissiyatım, bir ödül alma düşüncesiyle değil, tamamen bu yaşanan acı hadiseye, bu ortak acıya duyduğum saygıdan böyle bir davranışta bulunmayı uygun görmüştüm. Milli Olimpiyat Komitemiz, fair play ödülü olarak bana bu ödülü layık görmüş. Tekrar teşekkür ediyorum ama keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Bu olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ödül kazananlar

Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2025 yılı kazananları şöyle:

Sportif Davranış Dalı

Büyük ödül: Mustafa Zeynullah Araz (Satranç oyuncusu)

Şeref diploması: Feyzullah Aktürk (Milli güreşçi)

Şeref diploması: Mert Günok (Futbolcu)

Kutlama mektubu: David Datro Fofana (Futbolcu)

Kutlama mektubu: A Milli Kadın Futbol Takımı

Sportif Kariyer

Büyük ödül: Melissa Vargas (Voleybolcu)

Şeref diploması: Yüksel Seçkin Saruhan (Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü)

Şeref diploması: Cüneyt Kıran (Spiker)

Kutlama mektubu: Muharrem Dakın (Milli parakürek sporcusu)

Kutlama mektubu: Yavuz Tanyeri (Eski Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü)

Kutlama mektubu: Yakup Aktaş (Akademisyen)

Tanıtım

Büyük ödül: Anadolu Ajansı Spor Servisi

Şeref diploması: Kudret Arabacı (İlkokul öğretmeni)

Şeref diploması: Atakan Karataş (Fairplayist.com kurucusu)

Şeref diploması: Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği

Kutlama mektubu: Meral Taşpınar (Beden eğitimi öğretmeni)

Kutlama mektubu: İlyas Görgüt (Akademisyen)

Toplumsal: Ali Sevilmiş (Akademisyen)