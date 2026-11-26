Anadolu Efes, 28 yaşındaki Fatts Russell ile yollarını ayırdığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Efes, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Fatts Russell ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, sezon başında kadroya katılan oyuncuya katkıları için teşekkür edip kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diledi.
Anadolu Efes, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Fatts Russell ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Fatts Russell. Sezon başında takımımıza katılan Fatts Russell ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." denildi.
Açıklamada, "Fatts Russell'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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