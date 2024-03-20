Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i ağırlayacak - Son Dakika
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i ağırlayacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 31. haftasında ALBA Berlin'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon 13 galibiyet elde etti. ALBA Berlin ise son sırada yer alıyor. İki takım arasında Almanya'da oynanan maçı Anadolu Efes kazandı. Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 832. maçına çıkacak ve son 10 maçta 9 galibiyet elde etti.

20.03.2024 10:47  Güncelleme: 10:47
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 31. haftasında yarın Almanya ekibi ALBA Berlin'i ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı maçların 13'ünü kazanırken, 17'sinden de mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde son sırada yer alan ALBA Berlin'in ise 5 galibiyet ve 25 mağlubiyeti bulunuyor.

Anadolu Efes, iki takım arasında Almanya'da oynanan maçı 97-89'luk skorla kazanmıştı.

Avrupa'da 832. randevu

Anadolu Efes, ALBA Berlin karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 832. maçına çıkacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 831 maçta 468 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 363 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 584. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 583 mücadelenin 311'ini kazanan Anadolu Efes, 272'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes, taraflar arasında oynanan son 10 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i ağırlayacak - Son Dakika

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