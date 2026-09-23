Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 34 kez karşılaştığı Barcelona'ya yarın konuk olacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 34 kez karşılaştığı Barcelona'ya yarın konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu ilk hafta maçında Anadolu Efes, yarın TSİ 21.30'da Palau Blaugrana'da Barcelona'ya konuk olacak. Daha önce Avrupa Ligi'nde 34 kez karşılaşan iki takımdan Efes, bu maçların 16'sını kazandı, 18'inde mağlup oldu.
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak.
Palau Blaugrana'daki müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.
Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 34 kez karşılaşırken lacivert-beyazlı takım, 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet yaşadı.
Kaynak: AA
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