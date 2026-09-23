Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 34 kez karşılaştığı Barcelona'ya yarın konuk olacak

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak.

Palau Blaugrana'daki müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 34 kez karşılaşırken lacivert-beyazlı takım, 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet yaşadı.