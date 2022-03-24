Anadolu Efes-AX Armani Exchange Milan maçının ardından - Son Dakika

THY Avrupa Ligi'nde İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 83-77 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, ikinci yarıda kötü bir performans sergilediklerini söyledi.

Ataman karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Milan ikinci yarı iyi oynadı. Kendi oyunumuzu oynayamadık, panik yaptık ve maçı kaybettik." dedi.

İki farklı bir maçın oynandığını vurgulayan Ataman, "İlk yarı harika oynadık. Özellikle savunmada çok agresiftik, topa baskı yaptık. Hücumda kendi oyunumuzu oynadık. Mükemmel atmosfer altında 51 sayı bulduk. İkinci yarıda bu senaryonun tersine döneceğini ben de düşünmüyordum. Milan'ın değişmeli savunmasına yanıt veremedik, birebirde tutamadık. Rakip içeriden sayılar buldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde play-off'u garantilemek için kalan üç maçtan ikisini kazanmaları gerektiğine dikkati çeken Ataman, "Belki bir maç da yeterli olur. Tek tek kazanarak alabileceğimiz en yeri yakalamak istiyoruz. Amacımız beşinciliği korumak olacak." diye konuştu.

AX Armani Exchange Milan Başantrenörü Ettore Messina ise ikinci yarıda iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, "Çok önemli maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Takımım çok iyi ikinci yarı çıkardı, maçı onlar getirdi. Güzel bir oyun sergileyip sonunda kazandık." ifadelerini kullandı.