Anadolu Efes, Baskonia deplasmanında 86-81 yenilerek 8. mağlubiyetini yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Kosner Baskonia'ya 86-81 yenildi. Buesa Arena'da oynanan mücadelede konuk takım ilk yarıyı önde bitirse de Anadolu Efes 8. mağlubiyetini yaşarken Baskonia ikinci galibiyetini aldı.
Basketbol Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Kosner Baskonia'ya 86-81 yenildi.
Buesa Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 21-19 önde bitiren konuk takım, devre arasına da 46-41 üstün girdi.
İkinci yarıda etkili hücum eden İspanya temsilcisi, üçüncü periyodunu 70-57 önde tamamladığı mücadeleyi 86-81 kazandı.
Chris Duarte, 14 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te Jordan Lloyd'un 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Anadolu Efes, 8. mağlubiyetini yaşadı. Baskonia ise ikinci galibiyetini aldı.
Kaynak: AA
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