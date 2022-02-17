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Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, 29 Mart'ta oynanacak - Son Dakika

Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, 29 Mart'ta oynanacak

17.02.2022 16:42
Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, 29 Mart'ta oynanacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, 29 Mart Salı günü oynanacak.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Anadolu Efes- Bayern Münih maçı, 29 Mart Salı günü oynanacak.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 7 Ocak'ta oynanması gereken ancak lacivert-beyazlı takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen 19. hafta karşılaşmasının 29 Mart Salı günü yapılacağı belirtildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabakanın saat 19.30'da başlayacağı aktarıldı.

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Bayern Münih, Anadolu Efes, Salı, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, 29 Mart'ta oynanacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, 29 Mart'ta oynanacak - Son Dakika
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