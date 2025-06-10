Anadolu Efes, Beşiktaş'ı Geçti

İSTANBUL,

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Polat Parlak

ANADOLU EFES: Larkin 18, Nwora 19, Dozier 9, Poirier 4, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 4, Oturu 22, Erkan Yılmaz 2, Willis 13, Smits, Thompson, Rıdvan Öncel

BEŞİKTAŞ FIBABANKA: Allman 10, Mathews 9, Plavsic 3, Needham 19, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan 12, Morgan 13, Sleva 2, Terry 12

1'İNCİ PERİYOT: 26-22

DEVRE: 51-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-65

Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka'yı konuk eden Anadolu Efes maçtan 94-87 galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk periyodunu 26-22 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 51-43 önde gitti. 3'üncü periyotta farkı biraz daha açan lacivert –beyazlılar bu çeyreği 78-65 önde geçti. Son çeyrekte siyah-beyazlı takım maçı bırakmayarak son dakikalarda farkı 4 sayıya kadar düşürdü. Ancak oyun disiplininden kopmayan Anadolu Efes maçı 94-87 kazanarak seride durumu 2-1 yaptı ve final için avantaj yakaladı.

Maçın en skorer ismi Anadolu 22 sayı üreten Daniel Oturu olurken, 4'üncü maç 12 Haziran Perşembe günü yine Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Bu maçı Anadolu Efes kazanırsa finale yükselecek, Beşiktaş'ın kazanması durumda ise seri 5'inci maça uzayacak.