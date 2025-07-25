Anadolu Efes, Cordinier'i Kadrosuna Kattı

YENİ sezon hazırlıklarında kadrosunu güçlendirmeye çalışan Anadolu Efes sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada Isaia Cordinier'i kadrosuna kattığını duyurdu. Mavi-beyazlılar, Isaia Cordinier ile 2 sezonluk sözleşme imzaladı
Isaia Cordinier, üç sezon formasını giydiği Virtus Segafredo Bologna ile yollarını ayırmıştı.
28 yaşındaki Fransız oyuncu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanırken geçtiğimiz sezon Virtus Bologna formasıyla toplam 34 EuroLeague maçına çıktı. Isaia Cordinier, müsabaka başına 12.0 sayı, 3.9 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları ile mücadele etti.
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