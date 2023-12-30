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Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı mağlup etti - Son Dakika
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Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Anadolu Efes evinde konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 85-78 mağlup etti. Anadolu Efes'in en skorer oyuncusu Rodrigue Beaubois 24 sayıyla maçı tamamladı. Bu sonuçla Anadolu Efes 12'nci galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka ise 8'inci mağlubiyetini aldı.

Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa\'yı mağlup etti
30.12.2023 - 23:24,
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SALON: Sinan Erdem Spor

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu, Polat Parlak

ANADOLU EFES: Bryant 21, Beaubois 24, Rıdvan Öncel 5, Burak Can Yıldızlı 2, Jones 8, Ercan Osmani 8, Zizic 8, Hollatz 4, Emre Melih Tunca 5

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Can Korkmaz 14, Berk Demir 19, Abdur-Rahkman 10, Woodard 12, Muhsin Yaşar 4, Adams 9, Carlton 8, Kılıçarslan Şenkahya 2, Bora Yaşar, Tolga Kay

1'İNCİ PERİYOT: 26-22

DEVRE: 43-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-55

5 FAUL: Carlton (Darüşşafaka Lassa)

Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Anadolu Efes evinde konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 85-78 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 24 sayıyla Rodrigue Beaubois oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes 12'nci galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka ise 8'inci mağlubiyetini aldı.

Kaynak: DHA
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