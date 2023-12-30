Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa\'yı mağlup etti

SALON: Sinan Erdem Spor

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu, Polat Parlak

ANADOLU EFES: Bryant 21, Beaubois 24, Rıdvan Öncel 5, Burak Can Yıldızlı 2, Jones 8, Ercan Osmani 8, Zizic 8, Hollatz 4, Emre Melih Tunca 5

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Can Korkmaz 14, Berk Demir 19, Abdur-Rahkman 10, Woodard 12, Muhsin Yaşar 4, Adams 9, Carlton 8, Kılıçarslan Şenkahya 2, Bora Yaşar, Tolga Kay

1'İNCİ PERİYOT: 26-22

DEVRE: 43-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-55

5 FAUL: Carlton (Darüşşafaka Lassa)

Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Anadolu Efes evinde konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 85-78 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 24 sayıyla Rodrigue Beaubois oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes 12'nci galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka ise 8'inci mağlubiyetini aldı.