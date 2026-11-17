Salon: Coca-Cola Arena

Hakemler: Gytis Villius (Litvanya), Michele Rossi (İtalya), Sergio Manuel (İspanya)

Dubai Basketbol: Bacon 13, Musa 14, Kabengele 18, Shengelia 9, Wright 4, Okobo 2, Dangubic 4, Blossomgame 2, Huertas 1, Petrusev 10, Diakite 3, Walkup

Anadolu Efes: Saric 15, Dozier 10, Malcolm 9, Payne 5, Jones, Loyd 8, Papagiannis 4, Ercan Osmani 4, Strazel 20, Yusta, Russell

1. Periyot: 15-23

Devre: 42-40

3. Periyot: 59-55

Beş faulle oyundan çıkan: 37.24 Saric (Anadolu Efes)

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Dubai Basketbol'a 80-75 mağlup oldu.

Bu sonuçla lacivert beyazlı ekip, 12. maçında 7. mağlubiyetini yaşadı. Dubai Basketbol ise 8. galibiyetini elde etti.