Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızını kadrosuna kattı - Son Dakika
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Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızını kadrosuna kattı

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko\'nun eski yıldızını kadrosuna kattı
16.07.2025 18:59  Güncelleme: 18:56
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Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun eski yıldız oyuncusu Georgios Papagiannis'i renklerine bağladı. Yunan pivot ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Yunan pivot Georgios Papagiannis'i kadrosuna kattı.

2+1 YILLIK İMZA

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa Ligi takımlarından Monaco'da forma giyen 2.20 metre boyundaki pivotla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Basketbola Peristeri takımında başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 2014-2015 sezonunda Panathinaikos'a transfer oldu. Papagiannis, 2016'da Phoenix Suns tarafından draft edildikten sonra adım attığı NBA'de ise Sacramento Kings ve Portland Trail Blazers'te forma giydi. 2018'de Panathinaikos'a transfer olarak Avrupa'ya dönen Yunan pivot, 5 sezon Yeşil-beyazlı takımda mücadele etti.

FENERBAHÇE BEKO'DA DA MÜCADELE ETTİ

2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Beko'da mücadele eden Papagiannis, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı. Geçen sezonu Monaco'da geçiren tecrübeli basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde 29 karşılaşmada 7,3 sayı, 3,4 ribaunt ve 0,5 asist ortalamaları ile mücadele etti.

İSTATİSTİKLERİ

Georgios Papagiannis, Fransa Ligi'nde ise 32 karşılaşmada 5,3 sayı, 3,4 ribaunt ve 0,6 asist ortalamaları ile oynadı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızını kadrosuna kattı - Son Dakika

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