Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek serideki ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek serideki ilk galibiyetini aldı

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi Final serisi 3'üncü maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 82-81 mağlup ederek serideki ilk galibiyetini aldı. Başantrenör Tomislav Mijatovic ve oyuncular Rıdvan Öncel ve Derek Willis galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Mijatovic, oyuncularının sahaya karakter koyduğunu belirtirken, Öncel ve Willis ise seriyi evlerine taşımak istediklerini ifade etti.

10.06.2024 23:29
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Anadolu Efes cephesi Fenerbahçe Beko galibiyetini değerlendirdi

Metin ARSLANCAN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, – Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi Final serisi 3'üncü maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 82-81 mağlup ederek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

Lacivert-beyazlı ekipte başantrenör Tomislav Mijatovic ile oyunculardan Rıdvan Öncel ve Derek Willis galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başantrenör Tomislas Mijatovic, oyuncularının sahaya karakter koyduğunu belirterek, "Oyuncularımın bugün kendilerini kanıtlamaları çok önemliydi. Agresif oldular ve bugün başardılar. Bir sonraki maçta bugünkü düşünceyle sahada olmalıyız. Oyuncularım birbirleri için oynamalı. Daha agresif olmalıyız. Finalin de keyfini çıkararak oynamamız gerekiyor" diye konuştu.

Oyuncularının mücadeleyi sevdiğini anlatan Mijatovic, "Bizim takımımız çok deneyimli oyunculardan kurulu. Kendilerini tekrar kanıtladılar bugün. Atmosferin ne denli yüksek olması önemli değil. İyi oyuncular ortaya karakter koyarak gerekli mücadeleyi sergiler" ifadelerini kullandı.

RIDVAN ÖNCEL: SERİYİ EVİMİZE TAŞIMAK İSTİYORUZ

Anadolu Efes formasını giyen tecrübeli basketbolcu Rıdvan Öncel, ilk iki maçta kendilerinden uzak bir basketbol oynadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"O sahadaki biz değildik. Evimizdeki iki maçı da kaybettik. Ama o iki maçtaki performansın biz olmadığını biliyorduk. Buna göre hazırlandık. Kafamızı buna göre hazırladık. Gereken mücadeleyi gösterdik. Her maç çok kritik artık. Onlar şampiyonluğa bir maç uzaktalar. Seriyi evimize taşımak için bir maç daha kazanmamız gerekiyor. Bizim için taşlar yerine oturdu. Diğer maçı da kazanıp seriyi evimize taşımak istiyoruz. Evimizde de kupayı kazanmak istiyoruz."

DEREK WILLIS: İLK 2 MAÇTA FENERBAHÇE ENERJİ OLARAK BİZDEN ÜSTÜNDÜ

Lacivert-beyazlıların ABD'li oyuncusu Derek Willis ise "İlk 2 maçta Fenerbahçe enerji olarak bizden üstündü ve daha çok istiyor gibi göründü. Bizim de potansiyel olarak son maç olduğunu düşündüğümüz bu maça daha çok enerji yansıtmamız gerektiğini düşündük. Bunu devam ettirmek istiyoruz" şeklinde görüş belirtti.

Performansı için mutlu olduğunu vurgulayan Willis, "Her zaman olabildiğince verimli olmak istiyorum. Olabildiğince az şut kullanıp çok sayı atmak sağlamak istiyorum. Bugün enerjimi ortaya koydum ve performansımdan memnunum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

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