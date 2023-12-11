 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 81-80'lik skorla mağlup etti. Maçın başantrenörleri Erdem Can ve Dimitris Itoudis oldu.

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko\'yu mağlup etti
11.12.2023 - 21:14,
Abone Ol

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ali Şakacı, Alper Özgök

Anadolu Efes: Larkin 12, Thompson 21, Hollatz 3, Ercan Osmani 14, Jones 6, Emre Melih Tunca 3, Erten Gazi 17, Burak Can Yıldızlı 5, Daum

Fenerbahçe Beko: Calathes 6, Wilbekin 18, Tarık Biberovic 6, Hayes-Davis 16, Motley 8, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer 12, Guduric 6, Sertaç Şanlı 8

1. Periyot: 24-21

Devre: 49-44

3. Periyot: 69-59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 81-80 mağlup etti.

Bu sonuçla lider Anadolu Efes, ligde 10. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 3. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda Fenerbahçe Beko, Motley ve Tarık Biberovic ile etkili oldu. Dış atışlardan 5 isabet bulan Anadolu Efes, yerli oyuncularından aldığı skor katkısıyla ilk çeyreği 24-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda 11-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 13. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 35-21. Çabuk toparlanan Fenerbahçe Beko, Guduric ve Wilbekin'in devreye girmesiyle 18. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 39-36. Lacivert-beyazlılar, molanın ardından yakaladığı 7-0'lık seriyle farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 49-39. Sarı-lacivertli ekip, son bölümde bulduğu basketlerle farkı azaltmasına rağmen Anadolu Efes soyunma odasına 49-44 üstün gitti.

İkinci yarıda Fenerbahçe Beko, Wilbekin'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle 23. dakikada skorda dengeyi sağladı: 51-51. Kalan bölümde dış atışlardan peş peşe kaydettiği basketlerle farkı açan Anadolu Efes, son periyoda 69-59 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı ile boyalı alandan skor üretti. Sarı-lacivertliler, Hayes-Davis'in 3 sayılık basketiyle 36. dakikada farkı 1 sayıya çekti: 77-76. İki takımın da kritik hatalar yaptığı müsabakanın son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Son 11 saniyede önce Thompson, sonra da Hayes-Davis'in 3 sayılık atışları başarılı olmadı ve Anadolu Efes, karşılaşmadan 81-80 galip ayrıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Türkiye, Efes, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti - Son Dakika


21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye 68 hastanın daha nakli yapıldı
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:08:25. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement