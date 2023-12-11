Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko\'yu mağlup etti

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ali Şakacı, Alper Özgök

Anadolu Efes: Larkin 12, Thompson 21, Hollatz 3, Ercan Osmani 14, Jones 6, Emre Melih Tunca 3, Erten Gazi 17, Burak Can Yıldızlı 5, Daum

Fenerbahçe Beko: Calathes 6, Wilbekin 18, Tarık Biberovic 6, Hayes-Davis 16, Motley 8, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer 12, Guduric 6, Sertaç Şanlı 8

1. Periyot: 24-21

Devre: 49-44

3. Periyot: 69-59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 81-80 mağlup etti.

Bu sonuçla lider Anadolu Efes, ligde 10. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 3. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda Fenerbahçe Beko, Motley ve Tarık Biberovic ile etkili oldu. Dış atışlardan 5 isabet bulan Anadolu Efes, yerli oyuncularından aldığı skor katkısıyla ilk çeyreği 24-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda 11-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 13. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 35-21. Çabuk toparlanan Fenerbahçe Beko, Guduric ve Wilbekin'in devreye girmesiyle 18. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 39-36. Lacivert-beyazlılar, molanın ardından yakaladığı 7-0'lık seriyle farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 49-39. Sarı-lacivertli ekip, son bölümde bulduğu basketlerle farkı azaltmasına rağmen Anadolu Efes soyunma odasına 49-44 üstün gitti.

İkinci yarıda Fenerbahçe Beko, Wilbekin'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle 23. dakikada skorda dengeyi sağladı: 51-51. Kalan bölümde dış atışlardan peş peşe kaydettiği basketlerle farkı açan Anadolu Efes, son periyoda 69-59 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı ile boyalı alandan skor üretti. Sarı-lacivertliler, Hayes-Davis'in 3 sayılık basketiyle 36. dakikada farkı 1 sayıya çekti: 77-76. İki takımın da kritik hatalar yaptığı müsabakanın son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Son 11 saniyede önce Thompson, sonra da Hayes-Davis'in 3 sayılık atışları başarılı olmadı ve Anadolu Efes, karşılaşmadan 81-80 galip ayrıldı.