Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu son saniye üçlüğüyle mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final 2'nci maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 92-90 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

ANADOLU EFES MAÇI SON 2 SANİYE KALA ÇEVİRDİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i konuk etti. Fenerbahçe Beko ilk yarıyı 45-40 önde kapatsa da mücadele 92-90 Anadolu Efes üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın son 10 saniyesinde roller değişti. Fenerbahçe Beko, maçın bitimine 6 saniye ala 90-89 öne geçti. Will Clyburn, maçın bitimine 2 saniye kala attığı üçlükle maçı Anadolu Efes'e getirdi.

FENERBAHÇE BEKO BAŞ ANTRENÖRÜ ITOUDİS SON TOPTA ÇILGINA DÖNDÜ

Itoudis, Clyburn'ün şutunun ardından taktik tahtasını öfkeyle fırlatıp salondan çıktı. Bununla birlikte seriye 1-1'lik eşitlik geldi. 3 maç kazanan takımın finale yükseleceği eşleşmede 3. maç, 7 Haziran akşamı saat 20:00'de Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.

Fenerbahçe Beko'da Motley 22 sayı, Biberoviç 17 sayı ile oynarken Guduric ise 15 sayı ile takımına katkı verdi.

Anadolu Efes'de ise Clyburn 35 sayı ile oyuna liderlik ederken, Larkin 17 sayı ve pleiss 11 sayıyla galibiyette takımına yardımcı oldular.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES PERİYOD SONUÇLARI

Fenerbahçe Beko 25-16 Anadolu Efes 1.Periyod sonucu

Fenerbahçe Beko 45-40 Anadolu Efes 2.Periyod sonucu

Fenerbahçe Beko 61-65 Anadolu Efes 3.Periyod sonucu

Fenerbahçe Beko 90-92 Anadolu Efes 4.Periyod sonucu