Kulüpten yapılan açıklamada, "Forma Emekliliği uygulamamız kapsamında gelecek sezon forması salonumuzdaki yerini alacak Krunoslav Simon'a, verdiği mücadele ve yaşattığı unutulmaz anlar için teşekkür ederiz!" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Efes, bir kez daha 'Avrupa'nın en iyi pazarlama yapan takımı' seçildi

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Anadolu Efes, Hırvat basketbolcu Simon ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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