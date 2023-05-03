Anadolu Efes'in 33 yaşındaki yıldız oyuncusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi

Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Chris Singleton için Anadolu Efes'ten açıklama geldi. Kulüp, oyuncunun ilk tetkiklerinin temiz çıktığını ve müşahede altında tutulacağını belirtti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Anadolu Efes'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

SINGLETON'IN PERFORMANSI

Euroleague'de geçen sezon Anadolu Efes forması ile 36 karşılaşmada 17:41 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 3.9 sayı, 2.8 ribaunt ve 0.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.Deneyimli basketbolcu, Basketbol Süper Ligi'nde ise geçtiğimiz sezon 21 maça çıktı. Maç başına 27:21 dakika süre alan Singleton, 7.8 sayı, 4.1 ribaunt ve 1.2 asist ortalamaları ile mücadele etti.