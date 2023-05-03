Anadolu Efes'in 33 yaşındaki yıldız oyuncusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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Anadolu Efes'in 33 yaşındaki yıldız oyuncusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi

03.05.2023 10:07

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki sporcunun yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Chris Singleton için Anadolu Efes'ten açıklama geldi. Kulüp, oyuncunun ilk tetkiklerinin temiz çıktığını ve müşahede altında tutulacağını belirtti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Anadolu Efes'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Chris Singleton'ın kalp krizi geçirdiği iddialarına kulüpten açıklama geldi: İlk tetkikler temiz çıktı

SINGLETON'IN PERFORMANSI

Euroleague'de geçen sezon Anadolu Efes forması ile 36 karşılaşmada 17:41 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 3.9 sayı, 2.8 ribaunt ve 0.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.Deneyimli basketbolcu, Basketbol Süper Ligi'nde ise geçtiğimiz sezon 21 maça çıktı. Maç başına 27:21 dakika süre alan Singleton, 7.8 sayı, 4.1 ribaunt ve 1.2 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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Son Dakika Spor Anadolu Efes'in 33 yaşındaki yıldız oyuncusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi - Son Dakika


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