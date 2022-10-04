Anadolu Efes'in yeni sezon teması: House of Blue

Turkish Airlines EuroLeague'de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, yeni sezona yeni teması ile başlıyor.

Anadolu Efes, "Benim Yerim Burası" söylemini çatı iletişim stratejisi olarak devam ettirirken, "Gurur", "Aidiyet" ve "Adanmışlık" duygularının vurgulandığı "Mavi Bayrak" metaforu ile simgeleştirdiği yeni temasını #HouseofBlue olarak belirledi. #HouseofBlue teması ile Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu ve Anadolu Efes sosyal medya platformları #HouseofBlue renklerine ve ruhuna bürünmeye başladı.

HOUSE OF BLUE'NUN TANITIM FİLMİNDE ERGİN ATAMAN YER ALDI2022-2023 sezonu boyunca Anadolu Efes Spor Kulübü'nün ana mottosu #BenimYerimBurası ile birlikte kullanılacak olan #HouseofBlue'nun tanıtım filminde ise Anadolu Efes Spor Kulübü Başantrenörü Ergin Ataman yer aldı.Anadolu Efes Spor Kulübü, #HouseOfBlue teması ile ilgili taraftarlarına şu şekilde seslendi: "Burası gurur dolu hikayelerin yazıldığı yer.Adanmışlığın, birlikte mücadele etmenin ve tarihe iz bırakmak isteyenlerin buluştuğu yer.

Bu kez, daha önce hiç yapılamamış olanı başarmak için yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni sezonda da bu mavi bayrağın altında toplanalım!"