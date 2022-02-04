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Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçının ardından - Son Dakika

Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçının ardından

04.02.2022 23:04
Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçının ardından

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 78-72 yendikleri maçta ikinci yarıdaki performanslarıyla kazandıklarını söyledi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 78-72 yendikleri maçta ikinci yarıdaki performanslarıyla kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, maçın ilk yarısını istedikleri gibi oynayamadıklarını dile getirerek, "Genel olarak kötü bir gece geçirmedik. İlk yarı çok fazla top kaybı yaptık. İkinci yarıda savunmadaki sertliğimizi arttırdık, geçiş hücumlarından sayılar bulduk ve maçı kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon maçların kazanılması noktasında takımının savunmada iyi direnç gösterdiğini aktaran Ataman, "Hücum nankördür, savunma ise sana maçı kazandırır. Savunma anlamında takımın göstermiş olduğu gelişim çok önemli. Bu beni sevindiriyor." diye konuştu.

Ergin Ataman, Shane Larkin'in önemli maçlarda çok iyi performans sergilediğini belirterek, "Onun kendini iyi hissetmesi takıma çıta atlatıyor. Bu sezon kazandığımız zor maçlarda müthiş performansları var. Bu akşam da aynısını gösterdi. Yıldız oyuncu. Şu anda da kendisini iyi hissediyor. Ancak üzerinde de yük oluyor. Umarım ters bir durum olmaz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Ataman, A Milli Takım'dan davet alan oyuncularını göndereceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"FIBA ile Avrupa Ligi'nin kavgasında maçların aynı tarihlerde oynanıyor olması bir saçmalık. Bu oyuncular için çok büyük risk. Milli takımda herkes oynamak ister. Diğer taraftan baktığımızda Avrupa Ligi'nde çok büyük bir mücadele var. Baktığımızda hem bizim hem de Fenerbahçe Beko'nun oyuncuları 6 gün içinde 4 maç yapacak. Bu bir saçmalık ve iki senedir de buna bir çözüm bulunamıyor. Bundan da mağdur olan oyuncular oluyor. Biz oyuncularımızı memnuniyetle milli takıma yollayacağız."

LDLC ASVEL Başantrenörü Tj Parker ise maçta bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Takımımla gurur duyuyorum. Anadolu Efes ile kafa kafaya oynadık. Ancak yaptığımız 19 top kaybı onlara ikinci şans oldu. Yine de mücadelelerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Ergin Ataman, Anadolu Efes, basketbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçının ardından - Son Dakika Spor


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