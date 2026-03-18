Anadolu Efes, Monaco'yu Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Efes, Monaco'yu Ağırlıyor

18.03.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Efes, EuroLeague 32. hafta maçında AS Monaco ile karşılaşacak. Maç 20.30'da.

ANADOLU Efes, EuroLeague'in 32'nci haftasında yarın sahasında AS Monaco Basket ile karşı karşıya gelecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, organizasyonda geride kalan 31 haftada elde ettiği 10 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 18'inci sırada yer alıyor. Anadolu Efes, EuroLeague'deki son maçında deplasmanda Bayern Münih'i 81-80 mağlup etmeyi başarmıştı. Hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de EuroLeague'de son maçlarda çıkış yakalayan Anadolu Efes'te Başantrenör Pablo Laso etkili oyunlarını yarın İstanbul'daki maçta Monaco karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 12:08:23. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.