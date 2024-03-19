Anadolu Efes, Olympiacos'u mağlup etti - Son Dakika
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Anadolu Efes, Olympiacos'u mağlup etti

THY EuroLeague'in 30. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u 85-72'lik skorla mağlup etti. Anadolu Efes'in başarılı performansıyla galip geldiği maçta, başantrenör Tomislav Mijatovac önderliğindeki takım, rakibine üstünlük sağladı.

19.03.2024 22:25  Güncelleme: 22:31
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THY EuroLeague'in 30. haftasında A. Efes, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u 85-72'lik skorla mağlup etti.

Hakemler: Ilija Belosevic, Milan Nedovic, Alberto Baena

A. Efes: Larkin 15, Beaubois 11, Bryant 10, Clyburn 14, Thompson 3, Pleiss 9, Hollatz, Ercan Osmani 5, Oturu 3, Daum, Willis 13, Jones 2

Başantrenör: Tomislav Mijatovac

Olympiacos: Walkup 2, Williams-Goss 3, Wright 6, Canaan 11, Larentzakis 3, Fall 14, Papanikolaou 12, Brazdeikis, Peters 19, Petrusev 2, Sikma, McKissic

Başantrenör: Georgios Bartzokas

1. Periyot: 26-21 (A. Efes lehine)

Devre: 48-37 (A. Efes lehine)

3. Periyot: 66-61 (A. Efes lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, Olympiacos'u mağlup etti - Son Dakika

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