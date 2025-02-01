Anadolu Efes, Olympiakos'a Yenildi

Spor

SALON: Barış ve Dostluk Salonu

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Olegs Latisevs, Kristaps Konstantinovs

OLYMPIAKOS: Fournier 20, Vezenkov 26, Williams-Goss 9, Papanikolaou 9, Fall 5, McKissic 7, Milutinov 11, Vildoza, Peters 5, Dorsey

ANADOLU EFES: Bryant 21, Thompson 8, Poirier 6, Ercan Osmani 5, Beaubois 5, Nwora 12,

Oturu 10, Larkin 3, Dozier 12, Smits 7, Willis

1'İNCİ PERİYOT: 29-14

DEVRE: 47-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-61

Turkish Airlines EuroLeague'in 24'üncü haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, lider Olympiakos ile Yunanistan'da oynadığı maçı 92-89 kaybetti.

Maça hızlı başlayan Yunan ekibi ilk periyodu 15 sayı önde kapadı: 29-14. 2'nci periyotta daha etkili olan Anadolu Efes farkı 7 sayıya indirerek soyunma odasına 47-40 geride gitti. İkinci yarıda oyuna ortak olma çabaları sonuç vermeyen ve 3'ncü periyodu 74-61 geride kapatan Anadolu Efes son dakikalarda farkı eritip 3 sayıya kadar indirse de güçlü rakibi karşısında maçtan da 92-89 mağlup ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Vezenkov 26 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Olympiakos bu sonuçla liderliğini sürdürdü.