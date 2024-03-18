Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u konuk edecek - Son Dakika
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 30. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek. Anadolu Efes, ligdeki son 6 maçını kazanan Olympiakos karşısında galibiyet arayacak.

18.03.2024 15:21  Güncelleme: 15:22
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 30. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 29 maçta 12 galibiyet ve 17 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 14. sırada yer alıyor.

Ligdeki son 6 maçını kazanan Olympiakos ise 18 galibiyet ve 11 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

Taraflar arasında Yunanistan'da oynanan maç, 75-57 Olympiakos'un üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Avrupa'da 831. randevu

Anadolu Efes, Olympiakos müsabakayla Avrupa'daki 831. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 830 maçta 467 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 363 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 583. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 582 mücadelenin 310'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 272'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Anadolu Efes'in 7 galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u konuk edecek - Son Dakika

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