Anadolu Efes, Panathinaikos'u konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen lacivert-beyazlı ekip, 19 karşılaşmada 9 galibiyet ve 10 yenilgi yaşadı. Üç maçı ertelenen Panathinaikos ise 18 müsabakada 4 galibiyet, 14 yenilgi gördü.

Sezonun ilk yarısında Yunanistan'da yapılan maçı, Panathinaikos 95-69 kazandı.

Avrupa kupalarında 747. randevu

Anadolu Efes, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 747. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 746 karşılaşmada 424 galibiyet ve 322 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 499. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 267 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 231 kez rakiplerine mağlup oldu.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile 28. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce yapılan 27 maçta Yunanistan temsilcisi 17, lacivert-beyazlılar ise 10 galibiyet elde etti.