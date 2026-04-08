Anadolu Efes, Partizan'ı Geçti

08.04.2026 23:30
Anadolu Efes, EuroLeague'de Partizan'ı 79-72 yenerken, Jordon Loyd 24 sayı ile en skorer oldu.

İSTANBUL, -

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Jordi Aliaga, Christian Theis

ANADOLU EFES: Weiler-Babb 6, Dozier 2, Ercan Osmani 6, Loyd 24, Poirier 17, Erkan Yılmaz 3, Smits 3, Larkin 9, Jones 4, Dessert 2, Şehmus Hazer 3, Beaubois

PARTİZAN: Bonga 10, Brown 11, Fernando 2, Jones 11, Radanov 8, Lakic 3, Calathes 5, Osetkowski 7, Milton 12, Pokusevski 3

1'İNCİ PERİYOT: 15-13

DEVRE: 24-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-50

NORMAL SÜRE: 65-65

Anadolu Efes, EuroLeague'in 36'ncı haftasında Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk ettiği ve normal süresi 65-65 sona eren maçtan 79-72 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Jordon Loyd ürettiği 24 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

SHANE LARKİN SAHALARA DÖNDÜ

Anadolu Efes'in EuroLeague'de sezon başında oynanan Bayern Münih maçında sakatlanan yıldız oyuncusu Shane Larkin Partizan karşılaşmasının 8'inci dakikasında oyuna girerek formasına kavuştu ve 9 sayı üretti.

Kaynak: DHA

