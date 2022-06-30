Geride kalan sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 13 maça çıkan 22 yaşındaki forvet oyuncusu, 22 dakika 39 saniye ortalamayla sahada kaldı. 15,15 sayı ortalaması yakalayan Petrusev 6,15 ribaunt ve bir asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Anadolu Efes, Petrusev ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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