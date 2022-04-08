Anadolu Efes, Sırbistan'da kaybetti - Son Dakika
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Anadolu Efes, Sırbistan'da kaybetti

08.04.2022 23:50
Anadolu Efes, Sırbistan'da kaybetti

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 34'üncü hafta mücadelesinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 93-85 mağlup oldu.

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 34'üncü hafta mücadelesinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 93-85 mağlup oldu.

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Anadolu Efes, 29-21 önde kapattı. İkinci çeyrekte oyuna dengeyi getiren Kızılyıldız, 19 sayı atarken rakibine ise 11 sayı şans verdi ve devreye 40-40 eşitlikle girildi. 3'üncü periyodu 65-62 önde kapatan Kızılyıldız, son çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmayı da 93-85 kazandı.

Play-Off'a kalmayı daha önce garantileyen Anadolu Efes, Rus takımlarının organizasyondan ihracı sonrası ligde 16 galibiyet ve 12 yenilgi aldı.


- İstanbul
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Anadolu Efes, Kızılyıldız, Euroleague, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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