"3 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve kulübümüzde pek çok kupa kazanan Chris Singleton'a formamız altında verdiği mücadele ve katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz."

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Anadolu Efes'te Singleton ile yollar ayrıldı - Son Dakika

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