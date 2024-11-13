Anadolu Efes'ten Baskonia'ya Deplasman Zaferi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia'yı 89-84 mağlup etti.
Buesa Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu 24-21 önde tamamlayan Anadolu Efes, soyunma odasına 46-39 üstün gitti.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlı ekip, üçüncü çeyreğini 65-63 önde geçtiği karşılaşmadan 89-84 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Baskonia ise 5. yenilgisini yaşadı.
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