ANADOLU Efes, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için Fransız pivot Brice Dessert'i kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Genç pivot Brice Dessert ile 4 sezonluk sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.
2003 doğumlu 2,12'lik oyuncu uluslararası düzeyde Fransa milli takımını temsil ediyor. Brice Dessert, daha önce INSEP, Rouen ve Blois formalarını giyerken geçen sezon Strasbourg için parkede mücadele etti.
Son Dakika › Spor › Anadolu Efes'ten Brice Dessert Transferi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?