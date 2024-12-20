Anadolu Efes'ten Gurur Veren Zafer - Son Dakika
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Anadolu Efes'ten Gurur Veren Zafer

Anadolu Efes, Partizan'ı 86-77 yenerek zafer kazanırken, Mijatovic oyuncularını övdü.

20.12.2024 23:16
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Partizan'ı 86-77 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Tomislav Mijatovic, oyuncularının performansından gurur duyduğunu vurguladı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mijatovic, Partizan'a karşı cesur bir şekilde mücadele ettiklerini aktardı.

Duygusal olarak çok gururlu olduğunu belirten Hırvat çalıştırıcı, "Oyuncularım ısrarcılıklarıyla, devamlılıklarıyla, meydan okumalarıyla, rakibe verdikleri yanıtlarla beni gururlandırdılar. Bu bir inşa yürüyüşü. Oyuncularımın adanmışlığı bugünkü zaferi hazırladı. Basketbol canlı bir oyun. Sürekli hazır takımlarla oynuyorsunuz. Kritik olan bu takımlara nasıl yanıt verdiğiniz. Cesurca mücadele ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Takım ruhunun galibiyeti getirdiğini aktaran Tomislav Mijatovic, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızla sinerji yarattık. Rakip ve hakemler üzerinde baskı oluşturdular. Yoğun bir fikstürdeyiz. Tüm oyuncuların hazır olması gerekiyor. Sağlık ekibimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bir maratondayız ve bir dağı tırmanıyoruz. Bu dağı tırmanmak için birer adım, birer adım ilerlemek gerekiyor."

Karşılaşmada 25 sayı üreten Ercan Osmani'nin performansından da övgüyle söz eden Mijatovic, "Ercan Osmani'yi Bandırma Kırmızı'dan bu yana takip ediyoruz. Çok yönlü bir oyuncu. Çok yetenekli bir pasör. Oyun kurucularımıza fırsatlar yaratıyor. Her gün antrenörleriyle bireysel çalışıyor. Takım içindeki rolünü kabullenmiş durumda. Ercan'ın geldiği noktadan mutluyum. Bugünkü performansı bir başyapıt." diye konuştu.

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic ise "İlk yarıda iyi bir basketbol oynadık, son çeyrekte o şekilde savaşmadık. Anadolu Efes, son çeyrekte çok iyi şutlar attı. Önceki 30 dakikadan daha farklı oynadılar. Bu, maçı neden kaybettiğimizin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes'ten Gurur Veren Zafer - Son Dakika

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